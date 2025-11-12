Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Starmer, en el Parlamento británico. Afp

El laborismo se mueve en busca de otro líder ante la impopularidad de Starmer

Los escándalos en el Gobierno británico y el auge ultra acorralan al primer ministro, que plantea la subida de impuestos que prometió no aplicar

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:54

En el inicio de 2021, cuando aún seguían vigentes las restricciones impuestas para combatir la pandemia de covid-19, Keir Starmer fue expulsado de un ... bar. «¡Fuera de mi pub!», le repetía a gritos el dueño. Era uno de sus votantes, pero se sentía traicionado. «No ha cumplido como líder de la oposición», criticaba. El guardaespaldas del político laborista medió en la trifulca. El Reino Unido estaba entonces metido en una etapa de gobiernos conservadores que se prolongó 14 años, hasta junio de 2024, cuando Starmer arrolló en las elecciones y obtuvo la mayoría en el Parlamento para el grupo socialista. Pero ni así ha logrado ser un líder querido.

