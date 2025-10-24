Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El nacionalista Lindsay Whittle celebra su triunfo en los comicios de Caerphilly. Ep

La debacle electoral del laborismo en una ciudad minera de Gales cuestiona a Starmer

Caerphilly había votado durante más de cien años a la izquierda, que en estos comicios locales se hunde ante el nacionalismo y el partido ultra de Farage

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:38

Caerphilly, una ciudad de poco más de 40.000 habitantes cercana a Cardiff, capital de Gales, es conocida por sus castillos, quesos y viejas minas. ... Su historia es la del carbón, escrita por generaciones de mineros. Gente dura y leal al Partido Laborista. En cien años, nadie había derrotado allí a la formación del actual primer ministro, Keir Starmer. Cuentan que ni siquiera era necesario contar los votos; hacían el recuento al peso. Se daba por hecho el triunfo del partido de los obreros. Pero eso se acabó el jueves. Vencieron los nacionalistas del Plaid Cymru con el 47% de los sufragios y, lo peor para el Gobierno, la segunda fuerza política fue el Reform UK, del ultraderechista Nigel Farage, que pasó del 2% en los pasados comicios al 36%. El laborismo, siempre abrumador en esta población, se quedó en el 11%. Esta derrota en un feudo que parecía inexpugnable deja a Starmer muy tocado de cara a la cita con las urnas de mayo en las elecciones locales. Hasta en su filas le buscan ya un relevo.

