Keir Starmer en un acto en Londres este lunes. Reuters

El liderazgo de Keir Starmer se tambalea entre rebeliones internas y escándalos políticos

En el Partido Laborista aumentan las voces que dan de plazo al 'premier' británico hasta mayo, cuando se celebran elecciones locales

Ivannia Salazar

Londres

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:49

La crisis que atraviesa el primer ministro británico, Keir Starmer, al frente del Partido Laborista, ha alcanzado un punto crítico, marcada por una sucesión de ... escándalos, dimisiones y rebeliones internas que cuestionan no solo su capacidad para mantener la unidad del partido, sino también su legitimidad para seguir conduciendo el Gobierno. Apenas un año después de llegar a Downing Street tras poner fin a más de una década de gobiernos conservadores, Starmer se enfrenta a un panorama en el que, como señalan algunos de sus propios diputados, su continuidad podría estar sentenciada por el desgaste acelerado de su gestión.

