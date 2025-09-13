Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al pronunciar su discurso anual sobre el Estado de la Unión, el miércoles en Estrasburgo. AFP

Cómo se reinventa un herbívoro

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 13 de septiembre 2025, 15:54

Desde hace algunos años a la Unión Europea se le describe con acierto como «un herbívoro en un mundo de carnívoros». Esta manera gráfica de ... hablar de los países europeos no solo subraya la mentalidad pacifista extendida y la falta de capacidades suficientes en el ámbito de la seguridad y la defensa. También se refiere a la nueva era geopolítica de las rivalidades, en la que las grandes potencias hacen del uso o la amenaza de la fuerza una herramienta habitual y dejan atrás un mundo basado en reglas. Estados Unidos y China se disputan la hegemonía global, negocian esferas de influencia y debilitan los ámbitos multilaterales que han servido para proveer de bienes públicos globales durante décadas. Rusia es en esta descripción selvática el vecino más peligroso de los europeos, por su revanchismo y empeño de desestabilizar como estrategia para encontrar su sitio en el mundo. Lo hemos visto hace pocos días con el ataque de drones a Polonia, un hostigamiento que pone a prueba la solidaridad de los socios comunitarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  4. 4

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora
  7. 7 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  8. 8 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  9. 9

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  10. 10 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cómo se reinventa un herbívoro

Cómo se reinventa un herbívoro