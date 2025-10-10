Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La líder opositora venezolana María Corina Machado. AFP

Decepción en la Casa Blanca al no ser Trump el premiado: «El Comité ha demostrado que antepone la política a la paz»

La tristeza en Estados Unidos contrasta con las felicitaciones a Machado por parte de organismos internacionales como la UE y la ONU y de varios expresidentes latinoamericanos

T. Díaz

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:20

Comenta

La concesión del premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado ha desatado reacciones contrapuestas. Las muestras de júbilo de organismos ... como la UE y la ONU han contrastado con la decepción de la Administración estadounidense, cuyo presidente Donald Trump aspiraba a ser galardonado al considerar que «nadie en la historia ha resuelto tantas guerras» como él.

