Angela Merkel se fotografía con refugiados sirios e iraquíes llegados a Berlín en 2015. Reuters

La frase que persigue a Merkel diez años después de la crisis de los refugiados: «Lo lograremos»

La entonces canciller alemana abrió las puertas del país ala ola de solicitantes de asilo, la mayoría sirios, pero la decisión generó numerosas críticas con el paso del tiempo, sobre todo de la ultraderecha

Beatriz Juez

Berlín

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:29

En el verano de 2015, y en plena crisis de los refugiados en Europa, Angela Merkel se mostró contundente en una rueda de prensa: «Lo ... lograremos». La entonces canciller alemana pretendía animar a su país ante la llegada masiva de solicitantes de asilo en busca de su integración y, en parte, como solución a la falta de mano de obra en determinados sectores. No se imaginaba que aquellas palabras seguirían siendo objeto de debate diez años después. La frase persigue a la líder conservadora, a quien muchos le reprochan su política de 'puertas abiertas' a aquella oleada de migrantes. Incluso el actual jefe del Estado germano y compañero de partido, Friedrich Merz, ha asumido que «no hemos conseguido lo que ella quería».

