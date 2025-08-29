Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ursula von der Leyen visita una fábrica de drones en Letonia. Comisión Europea

Europa adjudica los primeros 150.000 millones de euros en préstamos para defensa

Se distribuirán entre los 19 países que los han solicitado. 15 de ellos han activado la cláusula de flexibilidad presupuestaria para que no computen como déficit

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:43

La primera partida de préstamos para que la Unión Europea aumente su gasto en defensa ya está aprobada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula ... von der Leyen, ha anunciado este viernes que 150.000 millones de euros del plan SAFE ya han sido adjudicados. Desde Letonia, donde ha iniciado una gira por los siete países de la UE que comparten frontera con Rusia y Bielorrusia, la política alemana ha indicado que los fondos se repartirán entre los 19 estados que los han solicitado y ha recordado que no serán únicamente utilizados para la adquisición de armamento y de sistemas. «Muchos Estados miembro han indicado que también los utilizarán para apoyar a la industria de defensa ucraniana. Se trata, por tanto, de un auténtico éxito europeo», ha resaltado.

