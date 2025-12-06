Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una tienda de Gucci en el centro de Roma. AFP

Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud

La Fiscalía de Milán señala a marcas de lujo por subcontratar la producción en talleres donde irregulares sufren una «grave explotación»

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

Algunas de las más importantes marcas de la alta moda italiana, como Gucci, Versace, Prada, Ferragamo, Dolce&Gabbana, Missoni y Coccinelle habrían subcontratado la producción ... de sus carísimos artículos a empresas cuyos trabajadores, muchos de ellos inmigrantes irregulares chinos, se encuentran en situación de semiesclavitud. Eso es lo que asegura la Fiscalía de Milán, que ha pedido explicaciones a las citadas marcas, además de a la francesa Yves Saint Laurent y al gigante alemán de la ropa deportiva Adidas, por la «grave explotación» que sufrirían los empleados en talleres de las regiones de Lombardía, Toscana y Las Marcas, donde se producen muchos de sus productos en terribles condiciones laborales, con horarios infinitos, salarios de miseria, insalubridad y sin apenas medidas de seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud

Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud