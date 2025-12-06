Escándalo en la moda italiana por utilizar a inmigrantes chinos en condiciones de semiesclavitud

Algunas de las más importantes marcas de la alta moda italiana, como Gucci, Versace, Prada, Ferragamo, Dolce&Gabbana, Missoni y Coccinelle habrían subcontratado la producción ... de sus carísimos artículos a empresas cuyos trabajadores, muchos de ellos inmigrantes irregulares chinos, se encuentran en situación de semiesclavitud. Eso es lo que asegura la Fiscalía de Milán, que ha pedido explicaciones a las citadas marcas, además de a la francesa Yves Saint Laurent y al gigante alemán de la ropa deportiva Adidas, por la «grave explotación» que sufrirían los empleados en talleres de las regiones de Lombardía, Toscana y Las Marcas, donde se producen muchos de sus productos en terribles condiciones laborales, con horarios infinitos, salarios de miseria, insalubridad y sin apenas medidas de seguridad.

Destapado por el diario económico 'Il Sole 24 Ore', este escándalo que afecta a trece gigantes del lujo ha estallado pocas semanas después de que Tod's viera cómo tres de sus directivos eran investigados por la Fiscalía de Milán debido a las condiciones de semiesclavitud de 53 inmigrantes chinos empleados en talleres a los que esta firma de lujo subcontrataba la producción. También se han visto afectadas otras marcas –más allá del país transalpino– como Dior, Armani, Off-White y Loro Piana. No se trata, por tanto, de un caso aislado, sino de un sistema consolidado desde hace décadas en el sector de la moda en Italia, que permite a muchas de estas compañías lograr extraordinarios márgenes de beneficio desentendiéndose de las condiciones laborales de los centros donde se realiza la producción. Incurren así en un delito, pues la ley italiana recoge que las empresas pueden ser consideradas responsables de las infracciones cometidas por sus proveedores autorizados.

En las redadas realizadas por la Guardia de Finanzas en diversos talleres situados en territorio italiano, donde se fabrican prendas de vestir, bolsos, carteras y otros complementos de estas reconocidas marcas, la Fiscalía de Milán descubrió los graves abusos laborales a los que estaban sometidos los trabajadores chinos. Valga como ejemplo la situación que encontraron los agentes en un centro irregular de Samarate, una localidad de la región de Lombardía, en el norte del país. Ubicado en una ruinosa nave industrial sin ningún tipo de permiso, en este local de producción trabajaban y vivían 12 inmigrantes irregulares chinos, que cuando dejaban las máquinas de coser, dormían en las tumbonas que había en la misma fábrica. Con ellos malvivían algunos menores, que han quedado bajo la tutela de los servicios sociales. Los empleados recibían un sueldo de unos 8 euros a la hora por fabricar productos que luego se vendían por miles de euros.

El fiscal de Milán encargado de estos casos, Paolo Storari, ha solicitado a las empresas de alta moda en el punto de mira la entrega de todo tipo de información para revisar sus canales de suministro. De momento, la única firma que se encuentra formalmente bajo una investigación judicial es Tod's. El elevado número de marcas implicadas en este escándalo se debe a que muchas de ellas comparten los mismos proveedores, de cuyos talleres salen productos para las distintas firmas, que los pagan por unas pocas decenas de euros vendiéndolos luego a miles o decenas de miles de euros. Son ya varias las compañías que recibían estas contratas que han quedado bajo administración judicial