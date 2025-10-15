Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Antigua versión de un billete de 500 rublos. Putnik

La elección del diseño del billete 500 rublos tensa el Cáucaso Norte

Las promesas de premios como teléfonos, viajes y coches a quienes voten una opción concreta desata la crispación en Rusia y acusaciones de romper la unidad nacional

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponal. Moscú

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:42



El Banco Central ruso lanzó el pasado 1 de octubre lo que pareció una votación inofensiva y poco polémica: la elección de un nuevo diseño ... del billete de 500 rublos para el Distrito Federal del Cáucaso Norte (que incluye el krai de Stavropol y las repúblicas de Daguestán, Adiguea, Kabardino-Balkaria, Karachay-Cherkessia, Osetia del Norte y Chechenia ). Entre las opciones para el reverso del billete hay 16 monumentos o paisajes de diferentes puntos de la región. Lo que no esperaban las autoridades financieras del país euroasiátiico es que despertarían una polémica que acarrearía acusaciones de injerencia extranjera y de romper la unidad del país.

