Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Colas en el aeropuerto de Bruselas a causa del ciberataque. Reuters

Detenido un hombre en el Reino Unido por el ciberataque que provocó el caos aéreo en media Europa

El sospechoso, de unos 40 años, se encuentra ya en libertad bajo fianza y no ha trascendido el papel que desempeñó en la acción

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:22

Un hombre ha sido detenido en el Reino Unido en relación con un ciberataque que durante varios días ha provocado retrasos y cancelaciones en aeropuertos ... europeos de gran afluencia, entre ellos Heathrow, Bruselas, Berlín y Dublín. La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles que el arresto de esta persona tuvo lugar el martes por la noche en la localidad inglesa de West Sussex y que el sospechoso, un hombre de unos 40 años, fue puesto en libertad bajo fianza mientras avanza la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  8. 8 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Detenido un hombre en el Reino Unido por el ciberataque que provocó el caos aéreo en media Europa

Detenido un hombre en el Reino Unido por el ciberataque que provocó el caos aéreo en media Europa