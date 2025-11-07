Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un activista prende una bengala en la sala de conciertos de la Filarmónica de París. X

Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París

Los militantes encendieron bengalas durante un espectáculo de la orquesta de Israel y recibieron puñetazos por parte de algunos espectadores

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:45

Comenta

Un concierto de música clásica se convirtió prácticamente en una batalla campal. Cuatro militantes propalestinos fueron detenidos el jueves por la noche en la Filarmónica ... de París, una conocida sala en el nordeste de la capital francesa. Estos encendieron bengalas e intentaron interrumpir, sin éxito, un concierto de la orquesta filarmónica de Israel, dirigida por Lahav Shani. Esas acciones no solo alteraron el transcurso del espectáculo, sino que la situación degeneró después de que varias personas del público se enfrentaran con ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una empresa pone un detective para seguir a una trabajadora de baja y acaba condenada a indemnizarla con 7.500 euros por reunir «pruebas ilícitas»
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Una niña de 7 años sufre una fractura de nariz en su colegio de Marbella tras un empujón: «La llamaban gorda, fea, panchita%u2026»
  4. 4 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  5. 5

    Primeras colas por el nuevo sistema de control de pasaportes en el aeropuerto de Málaga
  6. 6 Un juzgado de Málaga perdona a un empresario una deuda de 3,6 millones de euros: «Era su muerte civil»
  7. 7 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  8. 8

    Abre el Ambigú de La Térmica, el nuevo proyecto de Alejandra Catering
  9. 9

    La torre más alta de Repsol podría albergar 400 VPO de alquiler asequible para Málaga
  10. 10

    Urbanismo considera infracción «muy grave» el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París

Cuatro activistas propalestinos son detenidos tras intentar interrumpir un concierto en la Filarmónica de París