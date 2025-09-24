Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, en una rueda de prensa. AFP

Aviones espía rusos sobrevuelan una fragata alemana a baja altura en el Báltico

El ministro de Defensa germano denuncia que Moscú «pone a prueba los límites con cada vez mayor frecuencia e intensidad, incluso ante a los países de la OTAN»

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:55

Aviones de reconocimiento rusos sobrevolaron por dos veces una fragata alemana durante unas maniobras de la Alianza Atlántica en el Mar Báltico, en lo que ... se considera una nueva provocación de Moscú contra la OTAN, según reveló este miércoles el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, al margen del debate presupuestario en el Bundestag.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  3. 3 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  4. 4 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  5. 5 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  10. 10

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aviones espía rusos sobrevuelan una fragata alemana a baja altura en el Báltico

Aviones espía rusos sobrevuelan una fragata alemana a baja altura en el Báltico