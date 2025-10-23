Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El estado en el que quedó el coche en el que viajaban los periodistas ucranianos tras el ataque ruso contra una gasolinera en Kramatorsk. Reuters

Ataques rusos matan a dos periodistas y a un rescatista en Ucrania

Las autoridades de Kiev denuncian que Moscú ha lanzado en la última noche 130 drones contra su territorio

T. Nieva

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:13

Comenta

Tras sus ataques del miércoles contra una guardería en Járkov que forzó la evacuación de medio centenar de niños, Rusia ha vuelto a lanzar una ... nueva andanada de drones contra Ucrania que que se han cobrado la vida de dos periodistas y de un rescatista. Las incursiones se han producido en un momento de máxima tensión de Occidente con Moscú tras adoptar Estados Unidos y la UE nuevas sanciones contra el Kremlin por su negativa a hacer concesiones para poner fin a la guerra.

