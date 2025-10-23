Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al dirigente ucraniano, Volodímir Zelenski. EP

Sánchez confirma que España se sumará al programa de la OTAN para comprar armas a EEUU y dárselas a Ucrania

El presidente del Gobierno reitera que es un «socio confiable» y «comprometido» con la Alianza Atlántica

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:05

Comenta

España es un aliado «confiable» y «comprometido». Ha sido el mensaje central del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre de ... líderes europeos de este jueves en Bruselas. Las declaraciones del dirigente llegan tan solo horas después del nuevo rapapolvo del presidente estadounidense Donald Trump a España por negarse a destinar el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) a Defensa. 

