Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

A Donald Trump se le ha acabado la paciencia con Vladimir Putin. Además de dejar en el aire la reunión tentativa en Budapest que tenían ... prevista para resolver la guerra de Ucrania, el mandatario ha decidido castigar la falta de colaboración rusa con nuevas sanciones. Algunos medios hablan incluso de que levantará las restricciones a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, con los que podría intensificar sus ataques en territorio ruso.

El Departamento del Tesoro anunció este miércoles «un aumento sustancial de las sanciones a Rusia» por su «falta de compromiso serio con el proceso de paz». El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las medidas buscan «aumentar la presión sobre el sector energético ruso y degradar la capacidad del Kremlin de financiar su maquinaria de guerra».

Las sanciones afectan directamente a Rosneft y Lukoil, las dos principales petroleras rusas, así como a una larga lista de filiales que operan en la exploración, producción, refinado y distribución de petróleo y gas tanto dentro como fuera de Rusia. Además, toda empresa con una participación igual o superior al 50 % por parte de Rosneft o Lukoil será automáticamente bloqueada.

El Tesoro advirtió también a las instituciones financieras extranjeras de que podrían enfrentarse a sanciones secundarias si facilitan transacciones o servicios a las entidades designadas, y recordó que «el objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo de comportamiento».

Para Bessent, «ha llegado el momento de detener la matanza y lograr un alto el fuego inmediato», declaró en el comunicado. «Ante la negativa del presidente Putin a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sanciona a las dos mayores compañías petroleras rusas que financian la maquinaria bélica del Kremlin.»

El anuncio coincidió con la visita a la Casa Blanca del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un firme defensor de Ucrania que intercede por ella ante Trump, pero también después de una sangrienta noche en la que los ataques rusos alcanzaron a colegios y guarderías ucranianos, dejando seis muertos. «Está claro que Rusia no siente suficiente presión para dejar de prolongar la guerra», dijo Volodimir Zelenski en X, al pedir «acciones coordinadas».

El Tesoro dice estar preparado para actuar de nuevo si fuera necesario para respaldar los esfuerzos del presidente Trump por acabar con otra guerra. «Animamos a nuestros aliados a sumarse y cumplir estas sanciones».

En su intervención ante la 80 Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, Trump ya dijo estar «preparado para imponer una ronda fuerte de poderosos aranceles», pero advirtió de que «Europa tiene que aumentar su esfuerzo. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo». Se refería al consumo de gas ruso, que los países de la UE han reducido considerablemente desde la invasión de Ucrania, pero que sigue siendo muy fuerte por parte de Hungría y Eslovaquia, con cuyos mandatarios Trump mantiene buena sintonía, seguidos más de lejos por Francia, España, Bélgica y Holanda. «Es inexcusable que incluso países de la OTAN sigan comprando energía rusa», acusó el mandatario estadounidense.

En 2021 Rusia suministraba aproximadamente 45 % de las importaciones de gas de la UE, pero para este año se estima que ese porcentaje ha caído al 12-13 %. Aun así, entre enero-agosto 2025 las compras de la UE aportaron a Rusia unos 11.4 mil millones de euros, lo que ha indignado al inquilino de la Casa Blanca

.