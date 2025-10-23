Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vladímir Putin y Donald Trump, durante su último cara a cara en Alaska el pasado agosto. AFP

Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sale a la luz poco antes de una reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Miércoles, 22 de octubre 2025

Comenta

A Donald Trump se le ha acabado la paciencia con Vladimir Putin. Además de dejar en el aire la reunión tentativa en Budapest que tenían ... prevista para resolver la guerra de Ucrania, el mandatario ha decidido castigar la falta de colaboración rusa con nuevas sanciones. Algunos medios hablan incluso de que levantará las restricciones a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, con los que podría intensificar sus ataques en territorio ruso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  2. 2

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  3. 3 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  4. 4

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  5. 5

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga
  6. 6 El octogenario que se disparó perdió su casa en Torremolinos hace tres años por no pagar la comunidad desde 2014: debía 2.600 euros
  7. 7 Buscan a una joven de 26 años desaparecida en Málaga
  8. 8 Dani, el bebé malagueño que se enfrenta a una enfermedad ultrarrara con una terapia pionera en España
  9. 9 Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying
  10. 10 Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz