Un peatón pasa junto a un memorial improvisado en el lugar donde Mehdi Kessaci fue asesinado en Marsella. AFP

El asesinato del hermano de un activista antinarcos conmociona a Francia

El ministro galo del Interior ha denunciado los hechos como «un crimen de intimidación» contra un joven político de izquierdas conocido por su militancia contra el tráfico de drogas

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:34

Comenta

Otra muerte por la violencia del narcotráfico ha conmocionado a Francia. Esta vez la emoción no se debe por la edad prematura de la víctima ... ni por la inocencia de una vida arrebatada por una bala perdida, sino por el carácter político de un asesinato que recuerda al 'modus operandi' de las mafias en Colombia o México. Ha puesto la piel de gallina en el país vecino el homicidio en Marsella del hermano pequeño de un conocido activista local, muy implicado en las tareas de reinserción de jóvenes que cayeron en las garras del tráfico de drogas.

