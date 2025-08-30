Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andréi Parubi (a la izquierda) saluda en 2018 al entonces presidente ucraniano, Petro Poroshenko. AFP

Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano

Andréi Parubi, que antes ejerció como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, ha fallecido este sábado en Leópolis

M. R.

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:26

El expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andréi Parubi, ha sido asesinado este sábado en Leópolis. ... El presidente de la exrepública soviética, Volodímir Zelenski, ha sido el encargado de comunicar el suceso, del que apenas han trascendido detalles por ahora. La Policía se ha limitado a indicar que «una personalidad pública y política y bastante conocida» había muerto en esta ciudad ubicada en el oeste del país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  3. 3 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  4. 4

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  5. 5 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  6. 6

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  7. 7 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  8. 8 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  9. 9

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  10. 10 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano

Asesinan a tiros al expresidente del Parlamento ucraniano