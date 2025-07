Arranca el juicio contra el acusado de atentar contra el primer ministro eslovaco Robert Fico

El juicio contra Juraj Cintula, un hombre de 72 años acusado de disparar y de herir de gravedad el año pasado al primer ministro eslovaco, ... el populista de izquierdas Robert Fico, arrancó este martes en un tribunal especial de Eslovaquia, bajo fuertes medidas de seguridad. De ser hallado culpable, el presunto agresor se enfrenta a una condena de entre 25 años de cárcel y cadena perpetua.

«Viva la cultura libre, viva la democracia», gritó Cintula al llegar al tribunal esposado y escoltado por agentes de la Policía armados. Cuando los periodistas le preguntaron por qué disparó al jefe de Gobierno, el acusado respondió: «Porque estaba estrangulando la cultura», según informa el diario 'Pravda'.

Cintula, que está jubilado y es poeta, está acusado de atentar contra Fico el 15 de mayo de 2024, cuando salía de una reunión del Consejo de Ministros que se celebraba en la localidad de Handlová, en el centro de Eslovaquia. El mandatario se disponía a saludar a los ciudadanos que le esperaban, cuando Cintula apretó el gatillo y le disparó a corta distancia, hiriéndolo en el abdomen y en la cadera.

El primer ministro fue trasladado con graves lesiones al hospital, donde fue operado y permaneció hospitalizado en cuidados intensivos durante semanas hasta que fue dado de alta. Aún sufre secuelas físicas. Aunque en un primer momento, se acusó a Cintula de asesinato premeditado contra una persona protegida, en marzo la Fiscalía revisó los cargos y modificó la calificación jurídica del delito a «atentado terrorista cometido contra persona protegida»

El Ministerio Público explicó que, unos días antes del juicio, el abogado defensor de Cintula se puso en contacto con ellos para comunicarle que el acusado quería llegar a un acuerdo sobre la culpabilidad y la pena. Estaría dispuesto a aceptar una pena de 12 años. La Fiscalía no aceptó el trato porque el Código Penal eslovaco no permite ningún pacto en una clasificación jurídica de este tipo, según explica la prensa local.

Su abogado recordó que Cintula se ha declarado culpable, pero no está de acuerdo con que su acto sea calificado como terrorismo. Según el letrado, no todo ataque contra un funcionario público es terrorismo. El acusado no se pronunció ante el tribunal sobre su culpabilidad o inocencia. Al mismo tiempo, se negó a declarar. El atacante reconoció tras su detención que disparó a Fico por sus políticas.

La Fiscalía leyó una declaración previa en la que Cintula confesaba que no estaba de acuerdo con las políticas del Gobierno de Fico, entre ellas, el fin de la ayuda militar a Ucrania, la supresión de una fiscalía especial encargada de luchar contra la corrupción y su política cultural. Al parecer, según confesó antes del juicio, actuó movido por la ira hacia Fico y no hacia todo el Gobierno. El presunto agresor aseguró que quiso «atentar contra la salud del primer ministro, pero no tenía intención de matar a nadie». No quería que siguiera ejerciendo de primer ministro, por lo que disparó deliberadamente hacia abajo, a las piernas, pues no quería matarlo, aseguró.

El abogado David Lindtner, asesor del primer ministro, declaró ante el tribunal que Fico había perdonado a Cintula. «El acusado es víctima y producto de una campaña mediática, propaganda y narrativas falsas difundidas por la oposición política progresista. Por este motivo, hay que buscar las causas de lo sucedido y la radicalización del acusado en otra parte. Los medios de comunicación contribuyen de manera significativa al clima actual de la sociedad», denunció el letrado, según informa 'Pravda'.

Tras recuperarse del atentado, Fico, primer ministro de Eslovaquia desde octubre de 2023, vinculó su intento de asesinato con la oposición europeísta, las ONG financiadas por el extranjero y a los medios de comunicación relacionados con el empresario estadounidense George Soros.