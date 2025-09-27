Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Búsqueda de un dron que paralizó el aeropuerto de Copenhague. EFE

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Más de 400 aviones han sufrido la manipulación de sus sistemas de navegación presumiblemente a causa de la guerra híbrida entre Rusia y Occidente

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:46

Las interferencias intencionadas en la navegación por GPS de los aviones comerciales, atribuidas a la guerra híbrida que supuestamente Rusia mantiene con Europa, se han ... disparado este año de manera alarmante, según denuncia el Servicio Alemán de Control del Tráfico Aéreo (DFS) en una información adelantada por el dominical 'Welt am Sonntag'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  2. 2 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  5. 5 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  6. 6 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  7. 7 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  8. 8 Movilización cofrade en Málaga para encontrar de forma urgente un donante de médula para una niña de seis años
  9. 9 ¿Cuánto se gasta un fan de la San Diego Comic-Con Málaga?
  10. 10 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales

Alemania registra un aumento explosivo de las interferencias en vuelos comerciales