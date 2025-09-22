Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un militar ucraniano patrulla en Kostiantynivka, en la región de Donetsk. EFE

Alemania pone cifras a una hipotética guerra entre Rusia y la OTAN: mil soldados heridos al día

El cirujano general del ejército germano, Ralf Hoffmann, advierte sobre la necesidad de buscar nuevas formas de trasladar a las víctimas

M. R.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:44

Las fuerzas armadas alemanas han cuantificado el impacto de un hipotético conflicto a gran escala entre la OTAN y Rusia: un millar de soldados heridos ... al día. Ralf Hoffmann, cirujano general, arrojó esta cifra «siendo realistas» en una entrevista con la agencia Reuters aunque matizó que dependería de la intensidad de la batalla y de las unidades militares implicadas. En cualquier caso, dijo, el ejército planea ya cómo tratar a tal cantidad de militares en caso de que estallara una guerra de esas dimensiones.

