Alemania anuncia un gasto militar de 35.000 millones de euros para seguridad espacial

Alemania gastará 35.000 millones de euros hasta 2030 en proyectos de seguridad espacial ante las actividades de espionaje de satélites rusos y para garantizar ... la protección de los artefactos del Bundeswehr, el Ejército Federal germano, que orbitan alrededor de la Tierra. Así lo anunció este jueves el ministro federal de Defensa, Boris Pistorius.

El político socialdemócrata señaló como objetivo del programa una estructura resistente compuesta por constelaciones de satélites, estaciones terrestres, capacidades de lanzamiento al espacio garantizadas y los servicios necesarios. En el Congreso Espacial de la Confederación de la Industria Alemana (BDI), anunció un paquete global «que garantiza tanto la protección como la eficacia».

Rusia está posicionando actualmente sus satélites de reconocimiento muy cerca de los sistemas espaciales del ejército alemán y de naciones aliadas. «En la actualidad, dos satélites de reconocimiento rusos Luch-Olymp están rastreando dos satélites Intelsat, que también utiliza el ejército alemán», reveló Pistorius.

«Esto demuestra lo cerca que estamos ahora de situaciones de peligro reales», dijo el titular germano de Defensa ante los industriales aeroespaciales de la BDI. Los satélites de la empresa estadounidense Intelsat proporcionan capacidad de transmisión para las comunicaciones internacionales, es decir, para la transmisión de datos y la conexión a Internet.

«En los últimos años, Rusia y China han ampliado rápidamente sus capacidades para la guerra espacial», aseguró Pistorius, quien advirtió de que esas dos naciones «pueden interferir, cegar, manipular o destruir cinéticamente satélites. En el espacio no hay fronteras ni continentes. Allí, Rusia y China son nuestros vecinos directos».

Con las inversiones ahora anunciadas, Alemania quiere reforzar su infraestructura espacial, subrayó Pistorius, para explicar seguidamente que esa arquitectura incluirá toda una serie de medidas. «Fortaleceremos nuestros sistemas contra fallos y ataques. Esto incluye expresamente la ciberseguridad para todos los sistemas espaciales», detalló.

Satélites centinela

Además, se mejorará la detección de la situación en órbita mediante radares, telescopios y el futuro uso de satélites centinela. Igualmente se deben crear redundancias mediante varias constelaciones de satélites interconectados, dijo el ministro, que habló de las capacidades ofensivas, es decir, de la posibilidad de actuar de forma eficaz en el espacio, incluso con la posibilidad de atacar.

«También en el espacio debemos ser capaces de disuadir para poder defendernos», subrayó Pistorius, para el que Alemania también necesita capacidades de transporte al espacio seguras y disponibles. «En este sentido, apostamos por una combinación: pequeños cohetes portadores para lanzamientos flexibles, pero a medio plazo también portadores europeos de carga pesada, que surgen de la competencia y, sobre todo, deben sobrevivir a ella», declaró el ministro.

El comando espacial de las Fuerzas Armadas alemanas necesitará su propio centro de operaciones militares para satélites, subrayó Pistorius ante los representantes de la industria aeroespacial germana, a los que indicó que «solo así podremos mantener el control sobre nuestros sistemas y reaccionar rápidamente en caso de emergencia».