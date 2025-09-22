Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante un vuelo. AFP

Trump vincula el consumo de paracetamol en el embarazo con el autismo

El presidente de EE. UU. reabre el debate sobre el analgésico, mientras la comunidad médica y el Ministerio de Sanidad español recuerdan que no existe ninguna prueba de causalidad

Miguel G. Casallo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:39

La Administración Trump anunciará este lunes nuevas investigaciones sobre el aumento de casos de autismo en Estados Unidos, en las que se hará referencia al ... uso de paracetamol, conocido como Tylenol en su versión comercial estadounidense, durante el embarazo. El mensaje ha generado alarma en el ámbito sanitario internacional, ya que no existe evidencia científica sólida que vincule el consumo de este fármaco con el trastorno del espectro autista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arrestan a un menor por el asesinato por encargo de un hombre en Fuengirola
  2. 2

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  3. 3

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  4. 4

    Er Pichi de Cái aterriza en el Centro de Málaga: sitio, carta y precios
  5. 5 Herido el conductor de un vehículo de bomberos de Málaga tras chocar contra otro coche
  6. 6 El multiverso de San Diego Comic-Con Málaga: guía para no perderse
  7. 7 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  8. 8 Detenida una joven de 18 años por apuñalar con un cuchillo de cocina a su novio en La Malagueta
  9. 9

    El malagueño que viene de Gaza: «Ahí no hay dos bandos, salta a la vista que es un genocidio»
  10. 10

    Los vecinos de Los Asperones hablan de su futuro traslado: «Queremos dar otra vida a nuestros hijos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump vincula el consumo de paracetamol en el embarazo con el autismo

Trump vincula el consumo de paracetamol en el embarazo con el autismo