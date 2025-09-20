Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pete Hegseth, responsable político del Pentágono. AFP

Trump recupera la figura del censor previo

El Pentágono retirará las credenciales a los periodistas que recopilen o publiquen informaciones sin que antes las haya revisado y autorizado el Departamento de Defensa

Miguel Pérez

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:01

La cancelación del programa de Jimmy Kimmel fue el primer paso. Ahora es el Departamento de Defensa –o de Guerra, como lo ha rebautizado la ... Casa Blanca– el que ha advertido a los medios de comunicación que no deben recopilar ni divulgar información sobre esta materia si antes no ha sido revisada y autorizada por el Pentágono. En caso contrario, retirará a los periodistas las credenciales para cubrir la actualidad militar o entrar siquiera en su sala de prensa.

