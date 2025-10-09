Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

T. Nieva Jueves, 9 de octubre 2025, 21:53 | Actualizado 22:54h. Comenta Compartir

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a dar muestras este jueves de las malas relaciones de su Gobierno con el de Pedro Sánchez. Durante ... una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia Alexander Stubb, insistió en la necesidad de que España se comprometa cuanto antes a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB. Y si no lo hace, ha amenazado, la OTAN debería expulsar a España de su organización.

🇺🇸🇪🇸 | Trump dice que quizá España debería ser "expulsada" de la OTAN. pic.twitter.com/7hSitIqqz8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 9, 2025 Trump ha asegurado que en la reunión de la OTAN celebrada en La Haya durante el pasado junio los 32 aliados se comprometieron a elevar el gasto en defensa del 2% al 5%. «Tuvimos un rezagado: fue España. Hay que llamarles y averiguar por qué se han quedado rezagados. A ellos también les va bien. Lo curioso es que, gracias a muchas de las cosas que hemos hecho, les va bien. No tienen excusa para no hacerlo (incrementar el gasto en defensa). Pero no pasa nada. Quizás deberíamos expulsarlos de la OTAN», ha insistido.

