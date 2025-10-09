Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump durante su comparecencia con el presidente finlandés Alexander Stubb Reuters

Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»

T. Nieva

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:53

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a dar muestras este jueves de las malas relaciones de su Gobierno con el de Pedro Sánchez. Durante ... una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente de Finlandia Alexander Stubb, insistió en la necesidad de que España se comprometa cuanto antes a aumentar el gasto en defensa hasta alcanzar el 5% del PIB. Y si no lo hace, ha amenazado, la OTAN debería expulsar a España de su organización.

