Mark Rutte, secretario general de la OTAN, en una rueda de prensa AFP

La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

El pasado junio los líderes de la Alianza Atlántica ya asumieron un nuevo compromiso para elevar el gasto en la organización al 5% del PIB en la próxima década

EP

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:32

La OTAN ha estimado en un informe publicado este jueves que España alcanzará el 2% de gasto de su PIB en Defensa en 2025, un ... objetivo que los Aliados acordaron en 2014 para la década posterior y que España cumple por primera vez.

