Soldados de EE UU en unas maniobras efe

Trump quiere recortar la seguridad europea pese a la amenaza rusa

El presidente de EEUU pretende eliminar una ayuda militar de millones de dólares que es clave para la defensa de los países bálticos

Mercedes Gallego

Nueva York

Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:04

Mientras prometía al presidente polaco, Karol Nawrocki, reforzar el flanco oriental europeo para proteger a su país de la amenaza rusa, Donald Trump preparaba el ... fin de los programas de asistencia europeos de seguridad a largo plazo, entre ellos precisamente la iniciativa que fortalece el flanco oriental.

