A Trump no le preocupa «nada» el nuevo eje antioccidental

Las reuniones que el presidente chino está manteniendo con otros líderes del Sur Global para crear un orden mundial alternativo, que responda a los intereses ... de los países en vías de desarrollo, han reverberado en los despachos de los mandatarios occidentales. También en la Casa Blanca, aunque su inquilino, Donald Trump, ha asegurado este marets que el asunto no le quita el sueño. «No me preocupa absolutamente nada», ha afirmado el presidente de Estados Unidos en una entrevista radiofónica.

Sí se ha mostrado más disgustado con la actitud de su homólogo Vladímir Putin. «Estoy muy decepcionado con él. Y puedo decir que haremos algo para que la gente pueda continuar viviendo», ha deslizado, dejando entrever que su Ejecutivo puede estar preparando las sanciones con las que amenazó a Putin y no terminó de imponer.

«Un completo disparate»

El presidente ruso, por su parte, ha afirmado que las sospechas de que Rusia planee lanzar un ataque contra otro país europeo además de Ucrania son «un completo disparate que no tiene absolutamente ningún fundamento». Son fruto, a su juicio, de la «histeria» que se vive en Occidente. «Es una provocación o una completa incompetencia», ha sentenciado tras su encuentro con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, uno de los pocos líderes de la Unión Europea que no ha roto lazos con el Kremlin tras la invasión de Ucrania. «Cualquier persona en su sano juicio sabe perfectamente que Rusia nunca ha tenido, no tiene y nunca tendrá el deseo de atacar a nadie», apostilló.