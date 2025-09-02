Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xi y Putin caminan por los jardines de la residencia del líder chino en Pekín. EFE

Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto

Los presidentes ruso y chino se han reunido este martes en Pekín, que se prepara para acoger un gran desfile militar por los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:03

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, han exhibido su buena sintonía en su reunión bilateral de este martes en Pekín, ... donde han buscado fortalecer el vínculo entre ambas naciones. En el encuentro les ha acompañado el mandatario mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, cuyo país está muy atado a estos dos Estados por su ubicación geográfica. El principal asunto que querían tratar era una mayor cooperación en diferentes áreas como energía, Inteligencia Artificial, industria aeroespacial o sanidad. Los dos líderes quieren construir así un mundo más multilateral, donde Moscú y Pekín tengan un mayor peso a nivel global. El jefe del Kremlin ha asegurado que las relaciones chino-rusas están en «un nivel sin precedentes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio en Monte Coronado en Málaga tras más de 22 horas activo
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3 Hallan en un pozo el cadáver de un vecino de Vélez-Málaga tras ocho días desaparecido
  4. 4 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  5. 5 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  6. 6 El TSJA obliga al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a los dueños de un edificio por no concederles la licencia de obras
  7. 7 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  8. 8

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa
  9. 9 Despiden a un trabajador de baja médica por lumbociática tras pillarlo un detective dando clases de kizomba en una academia
  10. 10

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto

Putin y Xi sellan su alianza «sin precedentes» con un acuerdo para construir un gasoducto