Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación.

Sí, lo ha vuelto a hacer: Trump se parodia en un sonrojante vídeo donde, tocado como un rey piloto de combate, arroja heces sobre una manifestación. X

Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces

El presidente de EE UU difunde un vídeo creado con IA en el que se representa a sí mismo como un rey a los mandos de un bombardero que arroja estiércol a los ciudadanos movilizados contra sus políticas «autoritarias»

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:56

Comenta

Donald Trump ha logrado una tregua en Gaza, Ahora intenta conseguir lo mismo en Ucrania. A nivel interno enfrenta el cierre del Gobierno –por falta ... de fondos– más grave del pasado reciente de Estados Unidos, con cientos de miles de funcionarios enviados a casa, muchos de ellos despedidos por e-mail, y servicios generales interrumpidos. Pero incluso así, el presidente de EE UU tiene tiempo para el humor. Su humor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  5. 5

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  6. 6 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  7. 7

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  8. 8

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump, el piloto de caza que bombardea las manifestaciones con toneladas de heces