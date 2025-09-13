Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y Donald Trump. Afp

Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania

Pretende así paralizar la compra de petróleo y ahogar la economía del Kremlin para obligar a Putin a negociar el fin de la invasión

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:04

«Si la OTAN hace lo que digo, la guerra (la invasión rusa de Ucrania) terminará rápidamente. Si no, sólo están perdiendo mi tiempo, y ... el tiempo, la energía y el dinero de Estados Unidos», escribió Donald Trump en su red social, Truth Social. El presidente de EEUU ha enviado una carta al resto de los miembros de la Alianza Atlántica para pedirles que dejen de comprar petróleo a Rusia y que apliquen aranceles secundarios (del 50 hasta el 100%) sobre China, aliado de Moscú y su mejor cliente en el mercado de los hidrocarburos. El magnate republicano considera que si cierra ese grifo, la economía rusa se hundirá y Vladímir Putin se verá obligado a sentarse en la mesa para negociar la paz en Ucrania tras más de tres años de guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  4. 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  5. 5 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  6. 6 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  7. 7 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  8. 8 Estabilizado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  9. 9 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania

Trump exige a los socios de la OTAN aranceles sobre China para forzar a Rusia a firmar la paz en Ucrania