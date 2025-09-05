Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cazas F-35 del ejército estadounidense. AFP

Trump envía cazas a Puerto Rico para intensificar la lucha contra el narcotráfico

La Casa Blanca califica al chavismo como «el cártel que gobierna Venezuela»

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:20

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado este viernes el despliegue de diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico para aumentar la potencia ... militar en el Caribe, escenario de su guerra contra los carteles del narcotráfico de Venezuela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  4. 4 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  5. 5 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  6. 6 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora
  7. 7 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  9. 9 ¿Abren las tiendas en Málaga este lunes festivo, 8 de septiembre?
  10. 10

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump envía cazas a Puerto Rico para intensificar la lucha contra el narcotráfico

Trump envía cazas a Puerto Rico para intensificar la lucha contra el narcotráfico