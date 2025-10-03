Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Trump cumple su amenaza y empieza a cortar fondos

Las partidas para medioambiente, energías renovables y transporte público son algunas de las que sufrirán la venganza del mandatario por la falta de acuerdo en los presupuestos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 3 de octubre 2025, 01:03

Comenta

Desde el miércoles, la aplicación de Transportation Security Administration (TSA) no ofrece actualizaciones sobre los tiempos de espera en las colas del aeropuerto, ni será « ... gestionado activamente» mientras dure el cierre de gobierno, advierte el portal. Los agentes de seguridad siguen inspeccionando a los pasajeros, pero pronto la reducción de los mismos ampliará las colas. Desaparecerán, eso sí, las de los turistas que desean visitar la Estatua de la Libertad, porque el monumento cerrará en cuanto se acaben los fondos de emergencia.

