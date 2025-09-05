Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, detrás. Reuters

Trump rebautizará el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

El inquilino de la Casa Blanca tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva, la número 200, con el cambio de denominación para que «el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos»

María Rego

María Rego

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:14

Donald Trump, que hace unos días presumía de haber acabado con «siete» conflictos desde su regreso a la Casa Blanca, cree que el nombre del ... Departamento de Defensa suena demasiado «defensivo». Muy blando, debe pensar el aspirante al Nobel de la Paz, para un país que posee el mayor ejército del planeta y quiere que «el mundo le vuelva a respetar». Con estos y otros argumentos, alimentados por el propio jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el presidente de Estados Unidos tiene previsto firmar este viernes una orden ejecutiva para recuperar la denominación que tuvo hasta 1949: Departamento de Guerra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  2. 2

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  3. 3 San Diego Comic-Con Málaga tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella
  4. 4

    La alcaldesa de Torremolinos anuncia que se somete a una última cirugía tras superar el cáncer
  5. 5 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  6. 6 Declaran culpable a un violador que fingió su muerte en Escocia y empezó una nueva vida en Nerja con una identidad falsa
  7. 7 La lluvia y las tormentas llegan al Mediterráneo
  8. 8 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  9. 9 Condenan a la administración a indemnizar a un interino tras su cese por no superar las pruebas de estabilización de la plaza
  10. 10 Urbania huye de las alturas elevadas para una transformación de El Bulto integradora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump rebautizará el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra

Trump rebautizará el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra