Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lisa Cook ya había sido amenazada por el presidente de Estados Unidos. Reuters

Trump aumenta la presión sobre la Reserva Federal con el despido de la gobernadora Lisa Cook

El vacío permitirá al presidente nombrar a un sucesor que cambie el balance de opiniones y favorezca la bajada de los tipos de interés

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Martes, 26 de agosto 2025, 07:17

Donald Trump volvió a hacer historia ayer al convertirse en el primer presidente de EE UU que despide a un gobernador de la Reserva Federal, ... cuya independencia estaba preservada hasta ahora para garantizar que la política monetaria del país estuviera a salvo de los intereses políticos del Ejecutivo. El presidente publicó en Truth Social la carta de despido de Lisa Cook, a la que ya había amenazado la semana pasada por la misma red social.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ataque mortal a las puertas de la tienda de su padre tras un «encontronazo» en la Feria de Málaga
  2. 2 Eva, la camarera que asistió al joven asesinado a puñaladas en Capuchinos: «Me pedía que no le dejara solo»
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de Eliah, el menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 Roban 57.000 euros a una de las propietarias de Los Mellizos de Torremolinos: hay tres detenidos
  5. 5 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  6. 6 Capuchinos, un barrio atravesado por el dolor tras el crimen de Ángel
  7. 7 Investigan una posible intoxicación alimentaria en un puesto de patatas asadas del Real de la Feria de Málaga
  8. 8 Multa de 200 euros: la DGT vigila con Inteligencia Artificial una de las maniobras más peligrosas en carretera
  9. 9 Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas
  10. 10

    «El cliente no perdona ni una arruga»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump aumenta la presión sobre la Reserva Federal con el despido de la gobernadora Lisa Cook

Trump aumenta la presión sobre la Reserva Federal con el despido de la gobernadora Lisa Cook