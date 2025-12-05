Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Friedrich Merz, canciller alemán, con Donald Trump. Afp

Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»

Un informe de EE UU sobre política exterior apunta como causas a la inmigración y la censura a formaciones políticas ultraconservadoras

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:48

Comenta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Europa de que se enfrenta a la «desaparición de su civilización» debido, especialmente, al aumento de ... la inmigración masiva y a las amenazas a la libertad de expresión, en clara referencia a la censura sobre partidos de ultraderecha. Este aviso sobre el futuro está incluido en un informe estratégico sobre política exterior del Gobierno norteamericano. El documento, de 33 páginas, establece las prioridades de la nueva Administración y analiza los intereses de Estados Unidos en el mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  7. 7 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  8. 8 Una menor de dos años da positivo en cocaína tras retirarle la custodia a sus padres por desnutrición y suciedad en Málaga
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 Ferraz tenía en junio la denuncia por presunto acoso sexual en Torremolinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»

Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»