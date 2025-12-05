Trump advierte a Europa de que su civilización está en riesgo de «desaparecer»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte a Europa de que se enfrenta a la «desaparición de su civilización» debido, especialmente, al aumento de ... la inmigración masiva y a las amenazas a la libertad de expresión, en clara referencia a la censura sobre partidos de ultraderecha. Este aviso sobre el futuro está incluido en un informe estratégico sobre política exterior del Gobierno norteamericano. El documento, de 33 páginas, establece las prioridades de la nueva Administración y analiza los intereses de Estados Unidos en el mundo.

Sobre Europa, el texto destaca sus «problemas económicos», pero no es ese el gran riesgo. Según los autores de este estudio, las cuestiones monetarias son menores ante el riesgo que tienen estos países de quedar «eclipsados ​​por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de su civilización» en «los próximos 20 años o menos». En este punto, Washington se pregunta si cuando eso suceda esos Estados «tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables».

El informe apunta hacia los causantes de la decadencia del Viejo Continente: «La Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, la caída de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos«. En consonancia con la línea ideológica de Donald Trump, el documento defiende postulados de la extrema derecha europea en temas como la inmigración y los cordones sanitarios que se aplican sobre los partidos ultras.