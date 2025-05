Trump aceptará como regalo de Catar un Boeing de lujo que será el nuevo Air Force One

Caroline Conejero Nueva York Domingo, 11 de mayo 2025, 21:49 Comenta Compartir

El viaje que Donald Trump inicia este lunes a varios países del Golfo Pérsico tiene premio. El presidente de Estados Unidos recibirá en Catar el ... mayor regalo destinado a un máximo dirigente de EEUU por parte de otro país. La familia real catarí le dará un avión, un Boeing 747-800. El magnate neoyorquino parece dispuesto a aceptarlo y lo utilizará como Air Force One, la aeronave presidencial. Los abogados de la Casa Blanca han concluido que todo es legal y que no hay ningún obstáculo para recibir el obsequio, valorado, según 'The New York Times', en unos 375 millones de euros. El republicano donará luego el avión a su propia biblioteca presidencial y podrá seguir utilizándolo cuando ya no esté al frente de la Casa Blanca.

Los actuales Air Force One son dos Boeing 747 modificados. Trump vuela en ambos, que tienen más de 30 años. La empresa firmó un contrato para producir versiones actualizadas, pero la entrega se ha retrasado, ya que la compañía ha perdido miles de millones en el proyecto. La finalización de la primera aeronave se ha pospuesto hasta 2027 y la de la segunda hasta 2028, el último año completo de Trump en el cargo. Según ABC News, el regalo de Catar es un avión similar a un Boeing de 13 años de antigüedad que Trump visitó en febrero en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach. Quedó impresionado por el lujo de un prototipo al que llaman 'Palacio Volador'. El nuevo Air Force One tendrá, eso sí, que ser reacondicionado para cumplir las medidas de seguridad. De Golfo Pérsico a Golfo de Arabia Trump recibe y da. En un intento de adulación al príncipe saudí Mohamed bin Salmán, anunció la semana pasada el cambio de nombre del Golfo Pérsico, que pasa a denominarse Golfo de Arabia, algo que ha enfurecido al Gobierno de Irán. «No quiero herir los sentimientos de nadie», declaró el presidente norteamericano ante la polémica desatada entre la indignada ciudadanía de Irán.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión