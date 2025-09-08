Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense, Donald Trump, y la periodista Jean E. Carrolll, en una combinación de imágenes. AFP

El tribunal de apelaciones confirma la condena de 83 millones de dólares contra Trump por difamación

Los tres jueces rechazaron el argumento de la inmunidad presidencial al considerar que los hechos denunciados por la periodista E. Jean Carroll pertenecen a la esfera privada del magnate

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:52

Si lo que más duele a Donald Trump es el dinero, el mandatario sufrió este lunes un duro golpe que aún no es definitivo, al ... quedarle la posibilidad de recurrir ante el Supremo. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, que abarca Nueva York, Connecticut y Vermont, ratificó la condena que le obliga a pagar 83,3 millones de dólares a la periodista de 'Vanity Fair' E. Jean Carroll por difamación. Para ello los tres jueces, que no firmaron la decisión con sus nombres, desestimaron unánimemente su argumento de que el Supremo había reconocido la amplitud de su inmunidad presidencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escapan de un incendio por la fachada en el barrio de la Victoria: seis viviendas afectadas y un hospitalizado
  2. 2 Los pasteles de nata más famosos de Oporto aterrizan en Málaga
  3. 3 Ingresado con policontusiones tras estrellarse con su coche en una rotonda en Vélez-Málaga
  4. 4 La fiebre por las tartas de queso crece en Málaga con la apertura de la primera tienda de Seixis
  5. 5 Adiós a las míticas cajas de palmeras: Casa Kiki cambia su imagen
  6. 6 Miles de personas se citan en las playas de Torre del Mar para ver las acrobacias de los aviones
  7. 7 El silencio más difícil: cómo detectar el abuso sexual infantil
  8. 8 Ingresado un joven de 24 años con cortes en el cuello tras una reyerta en San Pedro Alcántara
  9. 9 Todo el litoral malagueño, en aviso amarillo este martes
  10. 10 Viajes del Imserso: cuenta atrás para reservar los paquetes vacacionales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El tribunal de apelaciones confirma la condena de 83 millones de dólares contra Trump por difamación

El tribunal de apelaciones confirma la condena de 83 millones de dólares contra Trump por difamación