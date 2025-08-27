Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los alrededores de la iglesia y el colegio donde se ha producido el tiroteo. AFP

Tres muertos en un tiroteo en una iglesia y colegio católica en Mineápolis

Se trata del cuarto incidente armado en 24 horas sangrientas en la ciudad estadounidense

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:11

Un tirador ha sembrado el pánico este miércoles por la mañana en la ciudad de Mineápolis (Estados Unidos) al abrir fuego contra varias personas en ... las inmediaciones de una iglesia y un colegio católicos. El presunto autor de los disparos, que ha provocado tres muertos y veinte heridos, ha sido abatido por la Policía poco después del ataque, que ha tenido lugar durante la llegada de los niños a clase. Entre las víctimas mortales se encuentra el tirador y también dos niños.

