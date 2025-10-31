Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El destructor estadounidense USS Gravely zarpa de Trinidad y Tobago en medio de la creciente tensión entre EE UU y Venezuela. Reuters

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

La operación incluiría asimismo puertos y pistas de despegue en el país caribeño que podrían ser utilizadas para el tráfico de drogas

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:41

Comenta

Donald Trump negó este viernes que haya tomado la decisión de ordenar un ataque aéreo en Venezuela a objetivos militares y de infraestructura que puedan ... servir al narcotráfico, según aseguraba el diario 'Miami Herald'. «El ataque por aire podría llegar en cuestión de días o incluso horas», aseguró este viernes el rotativo. 'The Wall Street Journal' lo publica también con sus propias fuentes, matizando que el presidente estadounidense aún no había tomado la decisión. «Se trata de fuentes anónimas que no saben de lo que están hablando», desacreditó Anna Kelly, secretaria adjunta de Comunicación de la Casa Blanca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2 Estas son las cinco opciones que baraja el Ayuntamiento de Málaga para la Nueva Rosaleda
  3. 3 Un nuevo atasco kilométrico aviva el choque institucional por los problemas de movilidad
  4. 4 Miles de pruebas suspendidas y parte de las muestras de sangre irán a la basura por la huelga de técnicos sanitarios en Málaga
  5. 5

    Rincón de la Victoria es el pueblo de Málaga con mayor renta per cápita y Benahavís, el más desigual
  6. 6 Dispara a un menor y a un joven, ambos hermanastros, tras una discusión en un bar de Almayate
  7. 7 ¿Volverá la lluvia este primer fin de semana de noviembre a Málaga?
  8. 8 Halloween en Málaga 2025: planes y celebraciones para una noche de muerte
  9. 9 La DGT recibió el primer aviso del camión averiado cinco horas antes del atasco
  10. 10 Vertical, un pequeño oasis del vino que crece en España desde Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela

EE UU sopesa un ataque aéreo contra instalaciones militares de Venezuela