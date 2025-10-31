Maduro acude a Putin y Xi para reforzar su obsoleto ejército
El presidente venezolano habría pedido a su homólogo ruso misiles y cazas de última generación y radares avanzados al líder chino
Z. Aldama
Viernes, 31 de octubre 2025, 21:06
Ante el creciente poderío militar estadounidense desplegado en las inmediaciones, Venezuela es consciente de que tiene que modernizar sus obsoletas Fuerzas Armadas. Y, según documentos ... de Estados Unidos obtenidos por el diario 'The Washington Post', el presidente Nicolás Maduro pidió por carta a su homólogo ruso, Vladímir Putin, que le provea la tecnología necesaria. Concretamente, misiles y cazas de última generación que sustituyan a los que obran en su poder, que los analistas consideran incapaces de entrar en combate.
Además, siempre según el rotativo americano, Maduro también contactó con el presidente chino, Xi Jinping, solicitándole «expandir su cooperación militar para hacer frente a la escalada entre Estados Unidos y Venezuela». En el caso del gigante asiático, Caracas busca radares avanzados para incrementar sus capacidades de detección.
Por si fuese poco, los documentos añaden que el régimen de Maduro ya ha recibido drones de Irán con una autonomía de mil kilómetros.
Se desconoce cuál ha sido la respuesta de Moscú y de Pekín. No obstante, ayer el Kremlin reiteró que apoya a Venezuela «en su defensa de la soberanía nacional» y que «está preparada para responder de forma apropiada a los requisitos de nuestros socios a la luz de amenazas emergentes». A pesar de que Rusia acaba de ratificar un acuerdo estratégico con Venezuela, no parece que esté en la mejor situación para enviar un armamento que necesita para su invasión de Ucrania.
