Primera purga en el Gobierno de Trump: Mike Waltz es cesado como asesor de Seguridad Nacional

Michael Flynn duró 28 días como asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primer mandato. Mike Waltz, que ocupaba el mismo cargo en ... el actual Ejecutivo, ha llegado a 102. Con su cese, este jueves, el presidente de Estados Unidos se ve obligado a realizar la primera reestructuración de su gabinete. Waltz es la primera víctima del 'Signalgate', junto a su adjunto, Alex Wong, como presunto responsable de haber incluido por error en un grupo de la popular aplicación al director de la revista 'The Atlantic', Jeffrey Goldberg, precisamente cuando altos cargos de la Administración Trump discutían los planes para atacar objetivos hutíes en Yemen.

Con ese despido Trump también intenta salvar a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ha estado en la diana de los medios por su laxitud con las normas de seguridad del Pentágono, al instalar la aplicación comercial Signal en su teléfono y en el ordenador de su puesto de trabajo y haber expuesto información militar sensible en chats que comparte con su mujer y su hermano. «La prensa no sabe lo duro que es, guau, le tengo tanta confianza», dijo el presidente el martes durante su mitin por la celebración de sus primeros 100 días en Míchigan.

A quien no nombró en los agradecimientos fue a Waltz, cuyo puesto ya bailaba por este y otros errores. Aunque inicialmente Trump le defendió e incluso le describió como un «buen hombre» que había «aprendido la lección», la presión interna y las críticas persistentes han seguido añadiendo revelaciones que han llevado a su destitución. Quizás no necesariamente por haber puesto en peligro la seguridad nacional, sino por cuestionarse su lealtad ante un presidente que la valora por encima de todo, no tolera filtraciones y considera a la prensa «el enemigo del pueblo».

Elogios a Trump

La revista 'The Atlantic' va más allá en el mundo MAGA (Make America Great Again): es «prensa radical de izquierda». A la pregunta de qué hacía Goldberg en la lista de contactos de Waltz y su adjunto, se ha sumado la aparición en sus contactos de Venmo (una aplicación similar a Bizum) de otros periodistas y críticos del movimiento, lo que aumentó las dudas sobre su lealtad dentro de la Administración. A pesar de sus intentos por mantener su posición, aceptando la «plena responsabilidad» por el escándalo y deshaciéndose en elogios públicos a Trump durante reuniones del gabinete, no logró recuperar la confianza perdida. ​

Su despido también calma las voces del Congreso, donde este episodio ha generado preocupación sobre las prácticas de seguridad en la Administración y la gestión de información confidencial. La utilización de aplicaciones de mensajería no oficiales para discutir asuntos sensibles ha sido fuertemente criticada, y se anticipan también revisiones en los protocolos de comunicación interna que, por otro lado, ya existían en el Pentágono y en otros departamentos sensible del Gobierno, sin que el equipo de Trump los respetase.