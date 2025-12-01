La nieve colapsa los aeropuertos de EE UU en la operación retorno de Acción de Gracias

En el lado sur de la frontera dicen que cuando Estados Unidos estornuda, México se resfría. Pero en las torres de control saben que cuando ... nieva en Chicago, Europa se colapsa. Y las primeras nieves cayeron este domingo en las praderas del Medio Oeste norteamericano en un día tan inoportuno como el de la operación retorno del puente más familiar del año, el de Acción de Gracias. Para millones de personas, este año las fiestas acabaron con más de 1.400 vuelos cancelados y grandes retrasos.

La resaca del pavo se sumó a la que arrastra el cierre de gobierno, que durante casi dos meses dejó sin trabajo ni sueldo a los funcionarios y obligó a reducir los vuelos un 10% en los principales 40 aeropuertos del país. Todavía no se habían recuperado los empleados de la Seguridad en el Transporte Aeroportuario (TSA), que se encargan de inspeccionar a los pasajeros, cuando las colas por retrasos y cancelaciones se convirtieron en la antesala de la frustración.

Los afectados no eran solo quienes volaban a Kansas o Atlanta, sino a París o Frankfurt. De hecho, estos dos últimos eran los aeropuertos europeos que más cancelaciones y retrasos sumaban en la escena internacional, con todas las ramificaciones de transbordos que suponen. A primera hora del lunes, los trastornos iban de Polonia a España, Islandia o Lituania, con Air France siendo la aerolínea más afectada.

Aunque los vuelos relacionados con EE UU suponían el 10% de esos aeropuertos, el efecto en cadena acabó afectando al 70% en Reikiavik, que superó a todos. Allí las condiciones de visibilidad se unieron a los retrasos de Estados Unidos. Había muchas razones para añadir problemas al caos meteorológico, de huelgas a falta de personal, por lo que muchos pasajeros durmieron en el suelo del aeropuerto, antes de volver este lunes al trabajo.

Accidente múltiple de 45 vehículos

En Chicago, la abrupta llegada del invierno dejó a la población sacando nieve a paladas y a la espera de otra tormenta, que este lunes se ceñía ya sobre los paisajes agrícolas de Illinois. Los tráilers descarrilados en las autopistas recordaban a los conductores que «cuando empieza a nevar hay que reducir la velocidad y quedarse en casa». En Indiana 45 vehículos seguidos colisionaron en un accidente que los dejó atravesados en la carretera.

Si los camiones derrapaban por las carreteras, los aviones lo hacían por las pistas. En el aeropuerto internacional de Des Moines (Iowa), un avión de Delta con 54 pasajeros que se dirigía a Detroit, perdió el control y patinó por la pista helada. Nadie resultó herido, aunque los pasajeros tuvieron que ser evacuados en estado de pánico. El abrazo en la pista se lo dio un frío ártico de diez o veinte grados menos de lo habitual en estas fechas de diciembre, que han abierto el invierno con un rugido.