Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump, al indultar este martes en la Casa Blanca a uno de los pavos por Acción de Gracias. EFE

Ni los pavos se salvan con Trump

El presidente estadounidense monta un show de falacias e insultos en torno al perdón de Acción de Gracias

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 25 de noviembre 2025, 22:00

Comenta

Santa Claus, los huevos de Pascua, el pavo de Acción de Gracias… Hay festividades emblemáticas que se cuelan en la Casa Blanca y dan una ... pausa vacacional a la polarización política, cada día más estridente en la mansión dorada de Trump. Este año, los pavos se han convertido en meros figurantes de su reality show.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  2. 2 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  3. 3 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  4. 4 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  5. 5 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  6. 6 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  7. 7 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  8. 8

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  9. 9 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  10. 10 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ni los pavos se salvan con Trump

Ni los pavos se salvan con Trump