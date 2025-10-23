Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EE UU mantiene los ataques a presuntas narcolanchas y anuncia intervenciones por tierra

EFE

Estas acciones, que suman una treintena de muertos, han destruido desde septiembre ocho embarcaciones que supuestamente transportaban droga a través de aguas internacionales

H. Rodríguez

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:30

Comenta

Estados Unidos ha desarrollado dos nuevos ataques contra presuntas narcolanchas cuando navegaban por aguas del Pacífico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ... anunció este miércoles que las Fuerzas Armadas habían llevado a cabo otra operación, en la que habrían muerto tres personas que se unen a las dos víctimas registrada en otra intervención similar desarrollada horas antes. «Hoy, bajo la dirección del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Guerra -nombre con el que identifica esta Administración al Pentágono- ha desarrollado otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada», declaró Hegseth en una publicación en la red social X, donde alegó que «una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental».

