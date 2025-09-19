Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del diario 'The New York Times' en Manhattan. Reuters

Un juez tumba la demanda millonaria de Trump al diario 'The New York Times' por difamación

El presidente de EE UU acusa al rotativo de mentir sobre él y su familia y ejecutar «la mayor contribución ilegal a una campaña electoral» por su apoyo a Kamala Harris

M. R.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:55

Nuevo varapalo judicial para Donald Trump en su particular cruzada contra los medios de comunicación privados. Un juez federal desestimó el viernes la demanda millonaria ... por difamación presentada por el presidente de Estados Unidos contra el periódico 'The New York Times', al considerar que la solicitud es «decididamente impropia e inadmisible» porque no sigue las reglas establecidas para las causas civiles. Steven Merryday, magistrado del Tribunal del Distrito Medio de Florida, recordó que debe tratarse de una «declaración breve, sencilla y directa» y, en su lugar, el equipo legal del líder republicano registró un escrito de 85 páginas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esta es la fecha del inicio de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de Málaga
  2. 2 Cuidado en Málaga con saltarse estos cuatro semáforos en rojo: empiezan a multar con cámaras
  3. 3 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  4. 4 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  5. 5 Caen los ladrones del guante blanco: asaltaron chalés en El Candado, Churriana y Guadalmar
  6. 6 Siete sitios donde tomar un buen aperitivo en Málaga
  7. 7 El embarcadero de La Cala del Moral: de propuesta vecinal a polémico proyecto
  8. 8 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  9. 9 El curioso fenómeno astronómico que se ha podido ver hoy desde Málaga
  10. 10 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un juez tumba la demanda millonaria de Trump al diario 'The New York Times' por difamación

Un juez tumba la demanda millonaria de Trump al diario &#039;The New York Times&#039; por difamación