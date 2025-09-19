Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un manifestante vestido con un traje de esqueleto junto a un cartel de Jimmy Kimmel durante una protesta por el despido del presentador. Reuters

Trump sigue con su cruzada contra los medios críticos y los humoristas: «Tal vez deberían quitarles las licencias»

El asesinato de Charlie Kirk ha dado alas al magnate republicano para señalar a aquellos más críticos con sus políticas, saltándose la Primera Enmienda de la Constitución que protege la libertad de expresión

Mercedes Gallego | Helena Rodríguez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 09:28

El balazo que segó la vida de Charlie Kirk, el activista de MAGA asesinado por Tyler Robinson la semana pasada, ha terminado convirtiéndose en un ... mazazo para la libertad de expresión en Estados Unidos. Nunca como hasta ahora se había cuestionado allí un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana. Eso sí, se hace de una manera peculiar. Por un lado, se promulga un plan, avanzado por la fiscal general Pam Bondi, para instaurar un tipo legar que permita perseguir los «discursos de odio»; por otro se censura a los medios críticos con el Gobierno que lidera Donal Trump, con demandas multimillonarias, listas de periodistas, humoristas y presentadores.

