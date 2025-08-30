Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ursula von der Leyen y Donald Trump tras la firma del acuerdo arancelario. Reuters

Trump contra la soberanía digital europea

José M. de Areilza

José M. de Areilza

Cátedra Jean Monnet-Esade

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:05

En los últimos meses los europeos han hecho gala de un pragmatismo inusitado y se han acomodado a las exigencias de Donald Trump en comercio ... y defensa. Han firmado un acuerdo lesivo que aumenta los aranceles a sus exportaciones y se han comprometido a invertir en seguridad el 5% del PIB, algo que a corto plazo favorece a la industria estadounidense. A cambio, no está nada claro que Trump vaya a conseguir frenar el expansionismo ruso, poner fin a la invasión de Ucrania y mantener la solidaridad transatlántica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  9. 9

    Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump contra la soberanía digital europea

Trump contra la soberanía digital europea