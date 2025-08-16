Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump y Vladímir Putin, durante su encuentro en Alaska. Efe

Europa muestra su satisfacción por las garantías de seguridad dadas por Trump a Ucrania ante Putin

Los líderes de la UE y el Reino Unido defienden la necesidad de una nueva cumbre en la que esté Zelenski

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Sábado, 16 de agosto 2025, 16:01

Las miradas del mundo estuvieron pendientes de cada gesto y palabra pronunciada en la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladímir Putin para hablar ... sobre la paz en Ucrania. Pese a la falta de acuerdo, tanto el presidente de EEUU como el de Rusia se mostraron satisfechos con el tono y el contenido de la «constructiva» conversación. Desde la distancia, el máximo mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los principales líderes europeos optaron por hacer una lectura positiva de un encuentro que, en su opinión, deja claro que el pacto final debe dar «garantías de seguridad» a Kiev de que no volverá a ser invadida. Además, abogan por una nueva reunión a tres bandas con Trump, Putin y Zelenski.

