Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante las protestas en Nueva York. REUTERS

EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York

El mandatario colombiano participó en una manifestación en la que hizo un llamamiento a los soldados estadounidenses para que desobedecieran las órdenes de Trump

T. Nieva

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:02

Estados Unidos ha revocado la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusa de «actos temerarios e incendiarios» durante una manifestación propalestina en ... Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. El mandatario colombiano «se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamamiento a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios», indicó el viernes el Departamento de Estado en la red social X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  7. 7 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones
  8. 8

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  9. 9 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  10. 10 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York

EEUU revoca la visa a Gustavo Petro por «actos incendiarios» durante las protestas a favor de Palestina en Nueva York