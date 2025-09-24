El cámara de Trump fue quien detuvo accidentalmente la escalera mecánica

La fatalidad quiso que el martes, tan pronto como Donald Trump y su esposa pusieron un pie en la escalera mecánica que lleva a la ... cúpula dorada de la Asamblea General de la ONU, se parase en seco. «Si la primera dama no estuviera en plena forma se hubiera caído», farfulló Trump después desde el pódium, dispuesto a hacer sangre de ese infortunio para redoblar sus ataques contra la organización, a la que venía dispuesto a demoler.

Melania vio la cara de incomprensión a su alrededor y no vaciló en subir los peldaños a pie, pero su marido, al que luego le fallaría también el teleprompter, no iba a desaprovechar la munición. «¡Eso es todo lo que me ha dado Naciones Unidas, una mala escalera y un mal teleprompter!», bramó desde el pódium de la Asamblea General. «Lo único que puedo decir es que quien esté operando el teleprompter está en graves problemas», advirtió amenazador.

Según la ONU, era el equipo de la Casa Blanca el que lo operaba en esos momentos, pero fiel a su estilo, el mandatario prefiere presentarlo como una muestra más de su capacidad intelectual para crecerse ante las vicisitudes y dar discursos extemporáneos, frente a las palabras medidas de otros líderes menos capaces y falsos. El ruido que causó ameritó una exhaustiva investigación por parte de la institución a la que ha prometido venganza desde que rechazó su oferta de construcción para la renovación de uno de los rascacielos más emblemáticos de Nueva York, como el propio Trump volvió a contar públicamente esta semana.

Estas fueron las sorprendentes conclusiones: «En un esfuerzo por documentar su llegada, un camarógrafo de la delegación estadounidense se subió a la escalera por delante del presidente y de la primera dama», ha explicado la organización en un comunicado. «Cuando el camarógrafo, que subía de espaldas por la escalera, llegó arriba y la primera dama, seguida por el presidente Trump, comenzaron a subir los escalones desde la parte inferior, la escalera mecánica se detuvo». La investigación ha revelado que la escalera se había detenido porque se activó un mecanismo de seguridad incorporado en el peldaño de transición (comb step) situado en la parte superior.

La explicación

Según la ONU, este mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que las personas u objetos en la escalera queden atrapados accidentalmente o sean arrastrados hacia el engranaje. «Es posible que el camarógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita», concluyó la investigación. El técnico de mantenimiento de la ONU se encontraba en el lugar y reinició la escalera sin tener que efectuar reparación alguna, en cuanto los ilustres visitantes llegaron a la siguiente planta, donde se abre el histórico hemiciclo desde el que hablaría el presidente.

Como protagonista del reality show de más audiencia de la televisión estadounidense, Trump siempre ha sido buen conocedor del poder de la escenificación. Por eso anunció su candidatura presidencial descendiendo por la escalera dorada de la Torre Trump en la Quinta Avenida, con la modelo eslovaca que convertiría en primera dama del brazo. El episodio del martes pone de nuevo a las escaleras mecánicas en el centro de un capítulo de su historia, que esta vez refleja más su habilidad para transformar las vicisitudes en armas arrojadizas contra sus oponentes. «Ambos incidentes hicieron mi discurso más interesante», se vanaglorió después.